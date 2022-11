Inter | c’è una deadline per il rinnovo di Skriniar

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’è fiduciosa di riuscire a chiudere ildinei prossimi giorni: lafissata dai nerazzurri è il 13 novembre Come rende noto La Gazzetta dello sport, Beppe Marotta ripone molta fiducia neldicon l’, che dovrebbe avvenire entro il 13 novembre. Dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi, in settimana è previsto per Marotta un nuovo faccia a faccia con l’entourage del difensore, che sembra orientato ad accettare i 6,5 milioni proposti dall’. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.