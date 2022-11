“È un superpotere essere vulnerabili” | così Mattia Villardita è diventato Spiderman per i bambini

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sopra c’è il supereroe di mio figlio. Sotto, sotto quel costume intendo, c’è il mio supereroe. Una delle poche persone che riesce a commuovermi ogni volta che lo vedo, ogni volta che penso a quello che fa, a come lo fa, da dove viene. Si chiama, ha 29 anni, è di Savona ma siciliano di origine, e di mestiere fa l’Uomo Ragno. Entra nei reparti più dolorosi e strazianti che esistano, quelli oncologici. Oncologici e pediatrici, dove icombattono battaglie che non dovrebbero neanche conoscere. Perché lo fa? Perché questo ragazzo di quasi 30 anni dal fisico statuario entra ed esce dagli ospedali, a contatto con storie indicibili e sofferenza immane, a portare neiun sorriso, incredulità, speranza? Perchéè stato uno di loro, uno di quei ragazzi che su un letto ...

neXt Quotidiano

Un fenomeno simile potrebbecausato anche dagli sciami di locuste , poiché i loro gruppi coprono una dimensione di 1.191 chilometri quadrati, generando densità di carica elettrica simili a ...Ambiente Ildella balena artica: niente cancro, ma testicoli più piccoli Rischio ... Fino a tempi recenti si credeva che le loro arterie fossero così larghe da permettere a unumano ... Mattia Villardita diventa Spiderman per i bambini malati oncologici Un fenomeno simile potrebbe essere causato anche dagli sciami di locuste, poiché i loro gruppi coprono una dimensione di 1.191 chilometri quadrati, generando densità di carica elettrica simili a ...Miriam Leone ha voluto condividere in queste ore, su Instagram, uno scatto sincero e naturale che ha conquistato il web. La celebre attrice si è infatti voluta mostrare senza filtri, sottolineando com ...