Daniele Dal Moro parla del rapporto con i genitori al GF Vip

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il modello veroneseDalsi è soffermato sul legame con la sua famiglia,ndo con due coinquilini La seconda avventura diDalnella casa del Grande Fratello sta raccontando tante diverse verità al pubblico. Il modello veronese, che ha partecipato all’ultima versione NIP del programma dove ha creato un legame speciale con Martina Nasoni, si sta scoprendo sempre di più nel corso di questa edizione. Dopo l’invito ad aprirsi maggiormente recapitato dal padrone di casa Alfonso Signorini, l’ex tronista si sta mettendo in mostra, raccontando lati inediti del proprio carattere e della vita. Nelle scorse oresi è intrattenuto nel giardino di Cinecittà con Attilio Romita e Patrizia Rossetti, vogliosi di conoscere il passato di Dal, che ...

Grande Fratello

'C'è più gusto a Bologna', la due giorni a Palazzo Re Enzo organizzatacontent hub del gruppo ... Il tutto, magari, andando a braccetto con il San, altra grande eccellenza italiana e altro ...Db Moena (Tn) 12/07/2022 - amichevole / Fiorentina - Real Vicenza / fotoBuffa/Image Sport ... Non è il momento di parlare di ciò che è stato in passato, indipendentementenome del club. L'... Amore e relazioni: il pensiero di Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Il modello veronese Daniele Dal Moro si è soffermato sul legame con la sua famiglia, parlando con due coinquilini ...ROMA - La 13ª giornata di Serie A TIM Roma-Lazio, in programma domenica 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. Schio). Gli assistenti ...