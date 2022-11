Covid | Cina | in lockdown distretto che ospita più grande fabbrica di iPhone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Pechino, 2 nov. (Adnkronos) - Continua la politica del-zero voluta dal presidente Xi Jinping in, dove le autorità hanno imposto unaldi Zhengzhou dove si trova la piùmondiale di. Da oggi, e per sette giorni fino al 9 novembre, viene quindi anche bloccata la zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou e questo rischia di avere unimpatto sulle spedizioni in entrata e in uscita per la megadi, che ora sta realizzando per Apple il nuovo modello di14. Sospesi anche i servizi di trasporto pubblico, mentre alla popolazione è stato chiesto di lavorare da casa. ''Ogni tipo di violazione delle norme verrà represso in modo ...

In Italia, nuove regole anti -del governo Meloni: non 'c'è più l'obbligo di vaccino per i sanitari, restano le mascherine in ospedale...sarà il primo leader occidentale a mettere piede a Pechino dall'inizio della pandemia di- 19 e nel corso della visita ci saranno 'scambi approfonditi di opinioni sulle relazioni trae ...Pechino, 2 nov. (Adnkronos) - Continua la politica del Covid-zero voluta dal presidente Xi Jinping in Cina, dove le autorità hanno imposto un lockdown al distretto di Zhengzhou dove si trova la ...Il sospetto è che diversi impiegati infetti della Foxconn siano morti in isolamento, confinati nei dormitori, per non aver ricevuto i trattamenti necessari ...