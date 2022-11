Corea del Nord | lanciati dieci missili balistici ' mai così vicini al Sud' | Poi minaccia Usa e Seul | ' Pronti a usare il nucleare'

LaNord ha lanciato questa mattina almeno dieci missili al largo delle sue coste orientali e occidentali, uno di loro è caduto nelle acque più a sud che mai. Ovvero più vicino che mai alla ..."Dalle 8:51 di oggi, laNord ha lanciato tre missili balistici e uno di questi è caduto nel Mare Orientale, a sud della Linea di demarcazione settentrionale. È la prima volta che un missile ...L’esercito della Corea del Sud ha lanciato oggi tre missili di precisione aria-superficie nelle acque nordcoreane in risposta ai lanci della Corea del Nord, che in precedenza ha lanciato più di 10 ...Oltre alla guerra in Ucraina , causata dall'invasione russa, e al rischio di un conflitto tra Iran e Arabia Saudita , anche in Corea la ...