Atletico Madrid | svelato il possibile sostituto del Cholo Simeone

L'episodio buffo di Porto -, con Daniele Orsato protagonista. Il fischietto italiano, infatti, è stato immortalato in un video in cui sta per estrarre il cartellino giallo a Reinildo dell'. Il ...Il centrale del Torino , protagonista di un bell'avvio di stagione, è seguito da Liverpool eL'Atletico Madrid è costretto a sacrificare alcuni big della propria rosa e ad approfittarne potrebbero essere Juventus e Roma ...Perr Schuurs è già nel mirino di due big europee. L'acquisto più costoso dell'estate del Torino, scrive 'Tuttosport', sta convincendo tutti al ...