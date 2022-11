2 novembre | al Verano una rosa rossa per Claretta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Unafresca adagiata sul pavimento della cappella, con un tripudio di rose rosse finte a ornare le pareti della teca di cristallo. In mezzo svetta il sepolcro in marmo grigio scuro con il solo nome ‘’. Nel giorno dei defunti si presenta così nel cimitero monumentale della tomba di Clara Petacci, l’amante di Benito Mussolini che lo seguì fino all’ultimo. A ricordare il loro legame nella cappella c’è anche una cornicetta di legno che contiene una foto die, più piccola, una del Duce. Crisantemi bianchi freschi, invece, nel Mausoleo del Partito comunista italiano, dove sono sepolti alcuni dei leader storici del Pci, da Palmiro Togliatti, segretario per quasi trent’anni del partito che riposa, vicino alla sua compagna di vita Nilde Iotti, prima donna a ...