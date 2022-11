Milan-Salisburgo | le mosse di Pioli | Krunic e Rebic jolly a sorpresa

...00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45- Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00 Dinamo Zagabria -0 - 4 ...... infatti sia contro la Dinamo Zagabria che probabilmente contro il, con l'inserimento di ... Allora Mister Pioli, buon lavoro e magari a gennaio potremmo vedere questo, a prescindere dal ...Sale l’attesa in casa Milan per la partita, decisiva, di domani sera contro il Salisburgo. Stefano Pioli sta preparando l’undici migliore da mandare in campo per cercare di qualificarsi agli ottavi di ...Sotto la pioggia si è svolta la rifinitura dei rossoneri in vista della partita di Champions League contro il Salisburgo ...