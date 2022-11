Meteo di Ognissanti | tutte le previsioni

(Di martedì 1 novembre 2022) Da martedì 1 novembre cambia ilin Italia. Una prima debole perturbazione porterà qualche pioggia al Nord-Ovest e sarà seguita da un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche. Lo prevede Antonio Sanò, de iL.it che annuncia nella seconda parte della settimana l’arrivo di un vortice mediterraneo che porterà una forte instabilità dal punto di vista. Non mancherà, dunque, nei prossimi giorni, il rischio di intensi rovesci temporaleschi, inizialmente al Nord e sulla Toscana, ma poi anche sul resto del Centro. Venerdì 4 novembre la neve potrà cadere fino a 1500 metri sulle Alpi e a quote più elevate lungo l’Appennino. Foto il.itLe temperature si abbasserebbero in maniera decisa rispetto alle ultime settimane, portandosi su valori più consoni alla stagione...

