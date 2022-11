L’invidia per l’infelicità altrui ci ha pervasi | è ora di voltare pagina Scrive Zanardi

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Un malato mentale, così definito sui media italiani, entra in un centro commerciale, prende un coltello da uno scaffale, colpisce, uccidendo e ferendo chi a caso lo circonda, ignari e casuali esseri umani. Ognuno con la loro storia, la loro vita, la loro fatica esistenziale. Movente del gesto:per il benesseree l’impatto che questo stato d’animo,, ha sul precario equilibrio dell’omicida.in questo caso viene coperta dalla malattia mentale, ma basta essere un poco svegli e realisti per scovarla ormaiva, in ogni angolo del nostro sociale, nella famiglia in cui ci sentiamo protetti, nell’ambiente lavorativo dove le regole del gioco son sempre più dure, nell’ambito sociale dove hobbies e attività ludiche diventano spesso cosi competitive da rovinarne la ...