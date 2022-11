Lazio | il silenzio degli innocenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) «L'ammonizione di Sergej? Lasciamo perdere, parliamo di altro». Il presidente Lotito riesce a trattenersi dall'esprimere la sua rabbia per quel giallo pesantissimo a Milinkovic che ha compromesso, solo in parte (il ko con la Salernitana è meritata) la sfida di domenica e pesantemente condizionato il derby. All'uscita dal consiglio federale il numero uno biancoceleste resta calmo, in precedenza si era trattenuto con il presidente dell'Aia Trentalange, il confronto c'è stato ma con toni pacati. L'arbitro Manganiello che per uno strano caso del destino viene mandato a fischiare la, alla vigilia delle partite contro la Roma è recidivo (l'anno scorso aveva tolto di mezzo Zaccagni con lo stesso sistema), stavolta è andato oltre trasformando un normale contrasto in un cartellino giallo dopo una corsa di quaranta metri col ghigno mefistofelico. Soddisfatto di avere ...