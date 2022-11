I medici no vax tornano in servizio | la decisione del governo e le polemiche

(Di martedì 1 novembre 2022) IlMeloni, nel suo primo Consiglio dei ministri, ha deciso tra l’altro di far rientrare incirca 4 milache hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid prima della scadenza del 31 dicembre; in molti, anche tra i, sono contrari

Stretta sui rave, inotornano in corsia (con le mascherine) ' Inosono un pessimo acquisto per la sanità ', ha commentato ai microfoni di Skytg24 in relazione alla decisione ...Come sintetizzato su PrimaOra da Gianluca Mercuri, lo sconto ainoha una chiara valenza politica, espressa dalla voglia di dare un segnale di "discontinuità" con i governi precedenti. La ...