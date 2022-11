La Gazzetta dello Sport

In tre settimane la vita può cambiare. Può complicarsi. O magari pure concederti un'altra opportunità. Ecco:è in quest'ultima categoria. È la sua, questa. Laper togliersi dalla pelle un errore che ancora gli brucia dentro, il gol del 4 - 3 fallito al Camp Nou che di fatto ha tolto all'...Un numero per cominciare può spiegare tanto: quello col Toro di domenica30 ottobre 2022 è l'... All'Inter, in assenza di Brozovic, per esempio, pur disponendo di, Inzaghi ha fatto ricorso ... È la notte di Asllani: a Monaco novanta minuti per riprendersi l'Inter Contro il Bayern Inzaghi gli affiderà le chiavi del centrocampo. L'erroraccio di Barcellona è dimenticato, tutti credono nel giovane albanese che stasera ha una grande chance per brillare ...