Calcio | Peljto arbitra Feyenoord - Lazio | Roma - Ludogorets a Dabanovic

(Di martedì 1 novembre 2022) Designati dall'Uefa gli arbitri per le due capitoline in Europa League- Sarà il bosniaco Irfanadre, gara valida per l'ultima giornata del Gruppo F di Europa ...

Designati dall'Uefa gli arbitri per le due capitoline in Europa League ROMA - Sarà il bosniaco Irfan Peljto ad arbitrare Feyenoord - Lazio, gara valida per l'ultima giornata del Gruppo F di Europa League che si disputerà giovedi (ore 18.45) al 'De Kuip' di Rotterdam. Al suo fianco, gli assistenti Davor Beljo e Damir Lazi. Quarto ufficiale Milo Gigovic, al Var il tedesco Bastian Dankert. Sara' il montenegrino Nikola Dabanovic l'arbitro di Roma-Ludogorets, gara del gruppo C di Europa League in programma giovedi' alle 21.00.