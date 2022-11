Calciomercato.com

... mentre i sanniti hanno diversi indisponibili QUI- Ainvece, prossimo ...momento critico dei sanniti la squadra è stata spedita in ritiro a Pescara QUI PISA - Allenamentia ...... figlio Piero compreso, nei collegi che riteneva '' in provincia di Salerno . Aveva accolto ... incalzato addirittura da Giuseppedei Cinquestelle. La debacle del fedelissimo Nel ... Benevento, blindati due giovani | Mercato "Benevento, Glik assente alla ripresa: Cannavaro lo aspetta", titola Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. Il polacco.Venerdì hanno ricevuto la prima convocazione con la prima squadra e qualche giorno dopo il Benevento ha deciso di blindarli. Per Francesco Perlingieri ed Emanuele Agnello quella di ieri è stata una gi ...