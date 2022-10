Piazza Affari in rialzo con il Pil che continua a salire

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimana positivo per le Borse europee, con alcuni titoli in evidenza: in particolare energia, salute e immobiliare. Lievemente negativa Wall Street, aspettando le indicazioni della Fed sui tassi d’interesse: arriveranno dopodomani. Nel frattempo scende il prezzo del gas ad Amsterdam e il petrolio negli Usa. Sul fronte dei cambi l’euro è in calo sul dollaro. A, invece, colpisce positivamente il dato sul Pil italiano nel terzo trimestre, secondo una stima dell’Istat in crescita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% anno su anno. Milano chiude guadagnando lo 0,55%, a 22.652,11 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale però e viaggia attorno ai 215 punti base. Sul listino principale dirisultato positivo per Unicredit (+2,37%). L’istituto ha ...