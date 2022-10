Obbligo catene a bordo 2022 Lazio | quando scatta e in quali strade

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022)l’delleo degli pneumatici invernali? E indel? Come ogni anno a novembre torna la prescrizione che impone la sostituzione delle gomme cosiddette “estive” a beneficio di quelle “da neve”. In alternativa è possibile viaggiare con leomologate per la propria auto al fine di incorrere nelle sanzioni ma soprattutto essere preparati a montarle in caso di necessità.l’dellee fino adurerà La normativa per quest’anno non è cambiata. Pertanto l’scatterà dal prossimo 15 novembree resterà in ...