Napoli | Spalletti | ' I complimenti di Klopp? Si dice ' cca nisciuno è fess' '

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Ci sono buoni tecnici in ottimi ambienti, vedial, ma anche l'Atalanta. Dalla classifica attuale viene fuori un livello di calcio all'italiana'. ...In vista del match di Champions League contro il Liverpool , colche dovrà difendere il primo posto del girone, il tecnico degli azzurri Lucianoè intervenuto in conferenza stampa: "Cosa ne penso dei complimenti di Klopp Mi sembra di aver letto ...È diventato per tutti i tifosi il «maestro» e allora i maestri indicano la via per prendersi tutto. Anche Anfield. Il teatro dei sogni del Napoli di Luciano Spalletti che ...Il difensore azzurro alla vigilia della partita di Champions contro il Liverpool: “Atmosfera davvero bella in questo impianto, vogliamo dare continuità” ...