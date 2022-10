Le opposizioni in allarme | Sul Covid premiati i No Vax

Leggi su agi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Bene la marcia indietro sulle mascherine negli ospedali, ma il quadro che si presenta dopo il varo del pacchetto di misure sulda parte del governo genera preoccupazioni nell'opposizione. "Dare oggi ragione ai negazionisti del, il peggior inizio possibile per il Governo Meloni", dice Enrico Letta commentando le prime indiscrezioni sui provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri: "E non è un pregiudizio il nostro. È un giudizio basato sulle prime scelte su mascherine, ospedali e vaccini. Scelte sbagliate, da cambiare". Il testo varato a Palazzo Chigi, tuttavia, non interviene sull'obbligo di mascherine in ospedali ed Rsa. Una scelta accolta dal Pd e dalle altre forze politiche di opposizione come una "positiva marcia indietro". Ma è in particolare "l'assenza di una indicazione precisa riguardante la campagna vaccinale" a ...