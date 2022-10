Juventus | UFFICIALE | Ihattaren torna dal prestito all’Ajax

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mohamedalla: terminato il. La notaL’Ajax, attuale squadra dell’olandese, ha infatti comunicato allache non intende esercitare l’opzione di riscatto presente nell’accordo per l’ex giocatore della Samp. LA NOTA – “L’Ajax ha comunicato a MohamedFC che l’opzione di acquisto non sarà esercitata. Ildiscadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato. Il giocatore 20enne è indal club italiano da gennaio 2022, con opzione di riscatto inclusa nell’accordo“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ultimo scontro direttotra Monza e Bologna risale a 28 anni fa in Serie C: i felsinei ... Napoli punti 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio ed Inter 24, Udinese e22, Torino ...Fu nei primi giorni del 2022 che Mohamed Ihattaren cambiò agente e tradì, di fatto, gli accordi presi con la Sampdoria, costringendo la, proprietaria del cartellino, a trattare la sua ...LE CONDIZIONI DI MCKENNIE E POGBA - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Paul Pogba e Weston McKennie: "Weston McKennie… Leggi ...Paul Pogba salterà il Mondiale in Qatar e ovviamente la sfida contro la Lazio. La decisione adesso è ufficiale Paul Pogba non farà parte della rosa della Nazionale francese per il prossimo Mondiale in ...