Calciomercato.com

Ecco servito l'identikit di Alan, talento uruguaiano a cui l'pensa seriamente dopo le recenti relazioni entusiaste di Baccin, fidato braccio destro di Marotta e Ausilio soprattutto per ..., ideaper la difesa L'guarda dunque con grande attenzione ai giovani del panorama internazionale. In particolare, i nerazzurri starebbero osservando con grande interesse alcuni ... Inter, Matturro promosso ancora: pronto l'affondo per gennaio Il mercato dell'Inter si accende con il ritorno in auge del nome del giovane Alan Matturro, da tempo accostato ai nerazzurri ...Il giovane centrale del Defensor, maggiorenne da pochi giorni, è considerato un predestinato. Già protagonista con le nazionali U15 e U17, di recente ha annullato Suarez in una sfida con il Nacional s ...