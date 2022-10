Golden Boy web a Zalewski | è lui il più votato

(Di lunedì 31 ottobre 2022) TORINO - C'è unBoy in più. Si aggiunge un nome importante nella lista dei vincitori del riconoscimento di Tuttosport dedicato ai migliori Under 21 d'Europa. È Nicola, talento polacco ...

Tuttosport

TORINO - C'è unin più. Si aggiunge un nome importante nella lista dei vincitori del riconoscimento di Tuttosport dedicato ai migliori Under 21 d'Europa. È Nicola Zalewski , talento polacco classe 2002 ...Ancora secondo per pochi punti, come era successo la scorsa edizione. Nemmeno questa volta Jude Bellingham è riuscito a diventare il, battuto da un altro blaugrana: Gavi , dopo Pedri. Ma ci potrà riprovare l'anno prossimo. Il tempo d'altro canto è ancora dalla sua parte: spegnerà 20 candeline il prossimo 29 giugno e nel ... Bellingham, provaci ancora. Golden Boy solo sfiorato All'esterno della Roma l premio del Web: è stato lui il più cliccato tra i tifosi e verrà premiato a Torino nella serata che incoronerà Gavi del Barcellona ...Un rendimento, sì, da Golden Boy: l’anno prossimo potrà riprovare l’assalto al gradino più alto del podio. E la sfida a distanza con il coetaneo Jamal Musiala, già trascinatore del Bayern Monaco, ...