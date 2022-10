Djokovic e un allenamento particolare | aiuta una signora con la valigia

Sport Fanpage

Il tennista serbo era in un parco preparandosi all'Atp di Parigi, ma non ha rinunciato a una buona ...Proprio durante l'in un parcosi è reso protagonista di un bellissimo gesto che è stato immortalato dai presenti con un video subito diventato virale. Il tennista, mentre correva ... Djokovic si allena in un parco a Parigi, ma vede una signora in difficoltà: gesto meraviglioso window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-90f6386a-afe-f306-80d9-d062574f446 ...Il 2022 è stato un anno molto difficile per Novak Djokovic. La scelta del campione serbo di non effettuare il vaccino per il Covid-19 ha portato numerosi problemi ed in tanti non hanno gradito il suo ...