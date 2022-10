Daniel Radcliffe sarà il prossimo Wolverine? L' attore risponde alle ipotesi diffuse online

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le recenti dichiarazioni dinon lasciano troppo spazio alla fantasia sulla possibilità di vederlo nei panni di. Le ultime dichiarazioni disembrano smentire le recenti teorie che lo vedrebbero sostituire Hugh Jackman nel ruolo di, nelfilm dedicato agli X-Men. Parlando proprio di queste voci, nel corso di una recente intervista con GQ, l'ha cercato di chiarire la situazione così da non alimentare false speranze sia nel pubblico che nei suoi fan. "Si tratta di una voce da press tour; ogni tanto dico qualcosa, poi mi annoio dire allo stesso modo e dico qualcos'altro, e la situazione riparte da zero. Non dovrei mai aprire bocca probabilmente". Avendo raggiunto ...

