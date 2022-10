Orizzonte Scuola

Sulla nuova denominazione del dicastero di Viale Trastevere hanno discusso tutti, da Paolo, ... un po' perché non vogliono affrontare le piaghe (documentazione, ricorsi,) che di solito ...Dopo aver commentato dicendo che l' opinione dei, su fatti del genere, è praticamente inutile in quanto questi tendono a difendere i propri figli ,si è scagliato contro la punizione ... Crepet: “I genitori Non esistono. Sono minacciati o bullizzati dai figli. Il vero futuro di questa generazione è la pensione dei nonni” Fa ancora discutere il caso dell'insegnante di Rovigo colpita in classe da due alunni con una pistola ad aria compressa.Una serata dedicata al rapporto fra genitori e figli e fra insegnanti e studenti, è quella che Paolo Crepet terrà la sera del 4 novembre al Teatro Signorelli di Cortona. L’iniziativa è stata voluta ...