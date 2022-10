Comune di La Spezia | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ildi Laha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, categoria D. Bando diE' indettopubblico, per esami, per un posto di- categoria D, posizione economica 1. Per la partecipazione é richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: titolo di studio abilitante alla professione diprevisto dalla vigente legislazione; iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali; patente di guida di categoria B in corso di validità. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro trenta ...