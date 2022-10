Chef in Cucina con La Molisana | ricetta scialatielli di terra

Leggi su novella2000

(Di lunedì 31 ottobre 2022)Antonio diin Camicia ci teneva moltissimo a sfatare un mito: lo scialatiello non è solo di mare! Ispirato da una buonissima cena fatta proprio in Molise, crea unain versione “di” per questo famosissimo formato di pasta, per lo piùto come primo piatto di pesce. Protagonisti dellasono L'articolo proviene da Novella 2000.