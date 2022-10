Brasile | Lula vince d' un soffio su Bolsonaro

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alla fine ha vinto. Luiz Inacio da Silva è arrivato primo al ballottaggio di domenica scorsa. Con oltre il 98% delle sezioni scrutinate, il Tribunale superiore elettorale ha proclamato vincitore il candidato di sinistra con il 50,8% dei voti. Il presidente uscente, Jair, è invece al 49,1%: un risultato molto migliore di quello preconizzato dagli ultimi sondaggi, che lo davano indietro di quattro o cinque punti. “Il nostro impegno più urgente è porre fine alla fame. Se siamo il terzo produttore di cibo al mondo e il primo di carne, abbiamo il dovere di garantire che ogni brasiliano possa fare colazione, pranzo e cena ogni giorno. Non possiamo accettare come una cosa normale che intere famiglie siano costrette a dormire per strada”, ha dichiarato. Per il momento,non ha rilasciato dichiarazioni né sembra aver ...