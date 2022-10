Brasile a Lula | vittoria di un soffio | tramonta l’era Bolsonaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il leader della sinistra brasiliana, Luiz Inácioda Silva, ha vinto le elezioni presidenziali inper la terza volta dopo il 2002 e il 2006. “Ha vinto il popolo brasiliano, ha vinto la democrazia” ha detto. “Per avversario non avevo un candidato ma l’intera macchina dello Stato.” Al voto nel secondo turno di ballottaggio, il 30 ottobre, i brasiliani hanno premiato il capo storico del Partido dos Trabalhadores (Pt), il partito dei lavoratori.ha sconfitto il capo dello Stato uscente, Jair(Pl, destra), il primo presidente che ha fallito nel suo tentativo di rielezione.durante il discorso della. Foto Ansa/Epa Sebastiao MoreiraAdesso il capo della sinistra brasiliana potrà governare per 4 anni. Ha battuto il suo avversario di ...

