Bayern Monaco-Inter | Inzaghi | “Vogliamo fare una gara seria e organizzata”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Simoneha parlato nella consueta conferenza stampa pre match, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. “Ci aspettiamo una partita bellissima, sfideremo una delle migliori squadre d’Europa,una”, esordisce il tecnico nerazzurro. Sui proprio giocatori ha poi svelato: “Saranno indisponibili Handanovic e D’Ambrosio come novità. Brozovic è ancora out, sperando che possa tornare per ladi domenica, mentre Lukaku ha avuto un problema alla cicatrice procuratosi nel match di sabato. Dovrà restare a riposo e poi verrà valutato a fine settimana. Dzeko? Ha preso una bella botta, penso che inizierà Correa”. Poi ha concluso riferendosi al Derby d’Italia contro la ...

Ma nel 2023 si riprende la marcia perché l'Inter è già qualificata per gli ottavi di finale di Champions League e già sicura anche del secondo posto nel girone, proprio dietro al. Si ...Commenta per primo Il difensore del, Pavard, ha parlato del suo futuro: 'Mi sono posto delle domande durante l'estate, ho ricevuto telefonate da diversi club. Forse un giorno andrò in uno di questi club, ma ho parlato con ...Dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, l' Inter torna a giocare in Champions League. Nell'ultima giornata dei gironi i nerazzurri affrontano il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Grazie alla vitt ...Decisi già anche primo e secondo posto, con il Bayern primo a15 punti e l’Inter seconda a 10. Lautaro e Bastoni diffidati: niente Bayern per non rischiare. Barcellona Inter Lautaro. Infatti, stando a ...