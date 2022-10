Uomini e Donne | ex corteggiatrice confessa | “Finalmente è scattata in me quella molla e ho chiamato una psicologa”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficili per l’exdi, nonché scelta di Giacomo Czerny, Martina Grado. L’influencer, infatti, aveva raccontato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di fortissimi bruciori di stomaco e le sue parole avevano messo in apprensione i fan che la seguono quotidianamente e più volte avevano provato a chiederle come stesse e quale fosse stata la diagnosi. Fino ad ora Martina Grado aveva preferito non esporsi, ma dopo le sue dimissioni dall’ospedale, l’exha deciso di rispondere alle domande dei suoi followers e spiegare cosa le è successo nelle ultime settimane: Mi avete chiesto in tanti se mi andava di entrare nello specifico su cosa ho avuto perché siete in milioni ad avere avuto/avere problematiche analoghe alle mie. Ormai circa ...