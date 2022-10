Roma | si accascia mentre cammina in strada | morta 61enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 ottobre 2022) Stavando in via Anastasio II , a, nel quartiere Aurelio, quando all’improvviso si èta per un malore. E per lei, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta oggi intorno alle ore 12:30. Inizialmente qualcuno aveva pensato che la donna fosse stata investita, perché il corpo è stato trovato proprio all’altezza delle strisce pedonali, sul marciapiede a poca distanza dal bar Belsito. Ma poi, grazie ai testimoni oculari, si è chiarito che nessuna auto aveva provocato un incidente. Vedendola cadere a terra e non rialzarsi, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre a tre pattuglie della polizia di Stato. Purtroppo per la donna, unadel posto, non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentatiti di ...