Nuoto | Cdm vasca corta Ledecky polverizza record mondiale 1500 sl

SPORTFACE.IT

La fuoriclasse americana trionfa nella distanza a Toronto in 15'08"24 TORONTO (CANADA) - Katie Ledecky è la nuova detentrice del record mondiale di 1500 stile libero in vasca corta. Nella tappa di ...Thomas Ceccon ed Alberto Razzetti si qualificano per le finali rispettivamente nei 100 stile libero e 200 farfalla dopo la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo dia Toronto . Il ventunenne di Schio nuota in 47 19, terzo tempo d'ingresso. Il ventitreenne ligure è quarto in 1'54 37. Eliminato Federico Burdisso, undicesimo in 1'58 00. Finali a partire dalle ... Nuoto, CdM 2022/2023 Toronto: Ceccon e Razzetti volano in finale La fuoriclasse americana trionfa nella distanza a Toronto in 15'08'24 TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - Katie Ledecky è la nuova detentrice del ...Thomas Ceccon ed Alberto Razzetti volano in finale nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 a Toronto.