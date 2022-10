Lazio | l' appello di Zingaretti ai leader dell' opposizione | ' Non date la regione alla destra'

E ora la regionepotrebbe diventare preda della destra. Dopo Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, e Giorgia Meloni che ha ricevuto la fiducia, faccio un ennesimoa Enrico Letta, Giuseppe ......ennesimoa Enrico Letta, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi: non create le condizioni per dare alla destra la quarta figura monocratica in Italia: il presidente della Regione'.A seguito della diffusione della notizia della morte dello storico capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi, ieri sera durante la partita contro la Sampdoria i Boys hanno deciso ...Il governatore uscente lancia un appello ai leader del centrosinistra: “In questi anni abbiamo dimostrato che con spirito innovativo e ...