Kurt Angle | “Seth Rollins sarà il prossimo Shawn Michaels”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 ottobre 2022) Anche nel mondo del wrestling spesso è facile fare dei paragoni, soprattutto quando vediamo alcune superstar che vagamente possono ricordare nomi del passato, sia per qualità in ring o per interpretazione del personaggio. Ovviamente ogni superstar è a sé e alcune hanno segnato delle vere e proprie epoche come Bret Hart, The Undertaker, Triple H, Stone Cold, The Rock, John Cena e altri ancora.come HBK? Uno che sicuramente è considerato da molti come il migliore, soprattutto a livello di prestazioni in-ring è il WWE Hall Of Famer, capace di regalare a più riprese match veramente a 5 stelle e momenti da ricordare. A proposito di paragoni, HBK è stato spesso preso come metro di giudizio e i paragoni con lui si sono spesso sprecati. Ma secondooggi c’è qualcuno ...