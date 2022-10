Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 30 ottobre 2022

(Di domenica 30 ottobre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella quintadel 30, le telecamere hanno seguito l’impresa eccezionale di Andrea Lanfri, atleta paralimpico che ha scalato l’Everest, raggiungendo la vetta lo scorso maggio. Un documento unico con immagini incredibili. Ospite d’onore è l’etologa e ambientalista Jane Goodall, famosa per gli studi sugli scimpanzé e diventata un punto di riferimento tra i più importanti del ...

... per Bellano è arrivato il momento di andare in scena: il borgo farà comparsa sugli schermi televisivi nazionali questa domenica, 30 ottobre , andando in onda nel programma diTre '' ,...A moderare, Riccardo Mei voce narrante per numerosi programmiquali Superquark, Alle falde delStoria, e voce dei documentari della serie Taboo di National Geographic.Le telecamere del "Kilimangiaro", in onda domenica 30 ottobre alle 17 su Rai3 e condotto da Camila Raznovich, hanno seguito l’impresa eccezionale di Andrea ...Trasmessi nel programma 'Kilimangiaro' gli scorci di Bellano, unica cittadina lombarda a essere in corsa per il titolo 'Il Borgo dei Borghi' ...