F1 Gp Messico 2022 | Verstappen trionfa davanti a Hamilton e Perez

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il campione del mondo Maxnel Gp deldi F1. L’olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, domina la corsa, lasciando la leadership per pochi giri dopo il pit-stop endoall’inglese della Mercedes Lewise al messicano Sergio, suo compagno di squadra. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in difficoltà e mai in lotta per le posizioni da podio. A completare la top ten la McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo, l’Alpine del francese Esteban Ocon, l’altra McLaren dell’inglese Lando Norris e l’Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. Funweek.

Non bastava raggiungere Vettel e Schumacher, Verstappen vincendo il 14esimo GP in stagione in Messico li supera, ma non è ancora ...