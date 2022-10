Eredivisie | 12ª giornata in diretta streaming su Mola

(Di domenica 30 ottobre 2022) InAZ-Volendam e PSV-NEC. Rinviano Ajax e Feyenoord: 12ªdiinesclusiva suInizia la 12ªdi, la massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di(QUI il link per l’iscrizione gratuita). Si tratta di una“tronca”, siccome Ajax e Feyenoord hanno ottenuto il posticipo delle loro partite rispettivamente a mercoledì 9 e giovedì 10 novembre per via degli impegni europei., perciò, trasmetterà questo weekend le gare di PSV Eindhoven e AZ Alkmaar, e tra undici e dodici giorni quelle dei lancieri e dei Rotterdammers. Il PSV si affaccia al weekend sulle ali di un entusiasmo contenuto. Giovedì in Europa League, la ...

