Covid | in Campania calano tasso di positività e ricoveri

I test effettuati sono 9.483 con 1.374 positivi. Il tasso di positività è del 14,48% rispetto al 15,42 di ieri. 10 le persone in terapia intensiva, a fronte delle 12 di ieri. Nei reparti di degenza ordinari sono 255 i ricoverati, mentre ieri erano 263. Non si registra nessun nuovo decesso.

