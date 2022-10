Classifica Ballando con le Stelle 2022 ed eliminato quarta puntata | chi è ancora in gara | le coppie

(Di domenica 30 ottobre 2022) Chi è l’delladicon lee come si è composta laal termine della serata del 29 ottobre? Scopriamo cosa è successo nello show condotto da Milly Carlucci e che anche ieri sera è stato caratterizzato da diverse parentesi, compresa l’attesa sul destino di Gabriel Garko,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

con le Stelle 2022 ed eliminato del 29 ottobre Anche nella quarta puntata del 29 ottobre all'insegna dicon le Stelle, non sono mancate le esibizioni di tutte le coppie ...Lae i consigli di Robinson Alex Di Giorgio, il nuotatore sceso in pista a 'con le stelle'Chi è l’eliminato della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 e come si è composta la classifica al termine della serata del 29 ottobre 2022 Scopriamo cosa è successo nello show condotto da ...Ballando con le Stelle 2022 nessun eliminato nella puntata di sabato 29 ottobre 2022. La classifica e le coppie che sono arrivate ultime.