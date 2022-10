Che tempo che fa | la torta di compleanno per Luciana Littizzetto | la reazione è choc

Dopo quattro vittorie di fila in campionato, il Milan si arena a Torino contro i granata,stendono il Diavolo con un micidiale uno - due firmato nel primoda Djidji e Miranchuk nello spazio di due minuti. A nulla è valso il gol di Messias nella ripresa, una rete peraltro ...Una torta ... simbolica. Afa si festeggia il compleanno della co - conduttrice Luciana Littizzettoieri ha compiuto 60 anni . Dopo il suo classico monologo ironico, stavolta di impronta politica, Luciana è ...Gianpaolo Calvarese commenta la decisione di convalidare il gol di Messias in Torino-Milan: è regolare o no E perché non interviene il VarPur avendo giocato un pessimo primo tempo, i tifosi del Milan avrebbero voluto vedere il portoghese anche nella ripresa, per provare a recuperare il risultato. L’altro rossonero che ha raccolto il ...