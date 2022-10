Calenda | “Non esiste pace senza libertà dall’invasore”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 ottobre 2022) ROMA – “Sono 430 i bambini rimasti uccisi e 823 quelli feriti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina: lo ha riferito la Procura generale di Kiev sottolineando che i numeri non sono completi. La maggior parte dei minori è stata colpita nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhzhia. È anche per loro che vi aspetto a Milano il 5 novembre alle 16 presso l’Arco della. Per testimoniare che non”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo(foto), annunciando al contempo la manifestazione per ladel prossimo 5 novembre. L'articolo L'Opinionista.