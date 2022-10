ATP Basilea 2022 | Felix Auger-Aliassime vince il terzo torneo consecutivo

(Di domenica 30 ottobre 2022) IlATP 500di tennis, giocato sul cemento indoor elvetico, sorride al canadese, testa di serie numero 3, che batte in due set il danese Holger Rune per 6-3 7-5 in un’ora e quaranta minuti di gioco e conquista iltitolo, centrando il 13° incontro vinto di fila. Per il nordamericano il successo arriva senza aver mai perso il servizio nell’arco del: vicinissima la qualificazione alle ATP Finals. Nel primo set il quarto gioco è favorevole al canadese, che sfrutta l’unica palla break di tutto il set, strappando il servizio al danese ai vantaggi.va sotto 0-30 nel game successivo, ma poi infila dodici punti vinti al servizio ...

