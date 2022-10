Anziana sorpresa a rubare la spesa | «Non ditelo ai miei nipoti» Il negozio gliela regala

(Di domenica 30 ottobre 2022) Aveva paura che isapessero. Così quando il titolare del supermercato l'ha fermata prima che uscisse senza pagare con quello che aveva in borsa, ha chiesto di non far intervenire i...

ilmessaggero.it

L'inizio dell'album è già una: siamo in studio, ma non c'è ancora musica, bensì la voce (... La storia è tristissima e parla della solitudine di un'zitella della quale " nella strofa ...... legge di Bilancio da oltre 40 miliardi, il 75% andrà in aiuti a imprese e famiglie LA RICOSTRUZIONE Erano circa le 12 quando all'interno del negozio si è presentata una donna. C'erano una ... Aanziana sorpresa a rubare la spesa: «Non ditelo ai miei nipoti». Il negozio gliela regala Quando è stata sorpresa dai dipendenti, aveva paura di essere scoperta dai familiari. Il gestore del Sebòn di Ferentino, in provincia di ...Aveva paura che i nipoti sapessero. Così quando il titolare del supermercato l'ha fermata prima che uscisse senza pagare con quello che aveva in borsa, ha chiesto di non far intervenire ...