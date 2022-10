WTA Tampico 2022 | Elisabetta Cocciaretto entra in finale dopo un gran cammino

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Arriva unabella soddisfazione quasi sul finire delper. La marchigiana raggiunge ladel WTA 125 di, in Messico, che somiglia quasi più a un 250 per i nomi che ne hanno composto il tabellone: potrebbe essere una cartina tornasole davvero importante per lei, soprattutto ora che ha possibilità di dimostrare il proprio valore attraverso la continuità nello scendere in campo. Nei primi tre turni, la difficoltà è stata quasi sempre elevata.un successo piuttosto semplice sulla canadese Carol Zhao per 6-0 6-3, sono arrivate due vittorie davvero importanti sia per nomi che per maniera di raggiungerla: contro la ceca Marie Bouzkova, numero 2 del seeding, per 2-6 6-3 7-5, e contro la colombiana Camila Osorio, rimontata per ...