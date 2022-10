Inter-Sampdoria 3-0 LIVE | gran parata di Onana

...capo ultrà della curva dell'che in serata, dopo che si è diffusa la notizia, ha ritirato gli striscioni dallo stadio di San Siro, dove era in corso l'incontro tra i nerazzurri e la. ...Dopo che la notizia è circolata la Curva Nord dell'è restata in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro laa San Siro, poi i Boys hanno ...L’Inter chiude il match di San Siro contro la Sampdoria a meno di 20 dal termine. Al 73' Correa raccoglie palla sulla sua trequarti, si invola in campo aperto per 50 metri e con un tiro sul primo palo ...Inter-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita: ecco com'è andata la gara del ''Mezza'' che chiude il programma del sabato del 12° turno ...