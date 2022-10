Il prezzo crollato del 70% | ora c’è gas in eccesso | i paradossi di un mercato impazzito

... eppure il costo del combustibile, vitale per il riscaldamento delle case e per l'alimentazione delle centrali elettriche e dell'industria, è, scrive il Nyt . Questa settimana il...di Federico Rampini In Europa i prezzi sono crollati del 70% rispetto ai massimi. Ci attende un periodo di fluttuazioni, a volte incomprensibili L'ultima follia deldel gas è questa: in Texas tre giorni fa valeva meno di zero, te lo regalavano, anzi ti pagavano se facevi il favore di andarlo a ritirare. Non scherzo. È un caso estremo, un'anomalia ...ASCOLI PICEDNO - L’inflazione e i rincari energetici si fanno sentire anche tra i petali dei fiori. E così, tra le altre cose che aumentano, anche la ...Nella Settimana dei Motori anche i tavoli di discussione del primo contratto di lavoro Stellantis (l'ex contratto Fiat) ...