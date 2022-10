Covid in Italia | torna a parlare Massimo Galli | cosa accadrà nei prossimi mesi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Social. . Per quanto riguarda il tema pandemia, la prima mossa del Governo Meloni è la decisione di sospendere il bollettino giornaliero che per due anni e mezzo ha informato i cittadini sullo stato dell’epidemia. Lo strumento attraverso il quale il governo comunica ricoveri e decessi non verrà cancellato, ma “sarà reso noto con cadenza settimanale” ogni venerdì. Nel frattempo, in attesa di ulteriori direttive,, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha spiegato all’Adnkronos Salutepotrebbe accadere neiLeggi anche –>, Pregliasco: “Mi augurano Norimberga”, minacce choc dai social, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale ...

Sky Tg24

leggi anche Allarme, 'nuova ondata attesa nei prossimi giorni': variante Cerberus al 7% inTra le novità annunciate dal ministro Schillaci anche un provvedimento per il reintegro in ...Lo ha annunciato ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci , e il ministero l'ha poi confermato in un tweet spiegando che "la diffusione del bollettino sulla situazione- 19 in... Covid, news. Il bollettino: 26.802 nuovi casi e 76 morti. Tasso positività al 15,1%. LIVE Sono 26.802 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 29.040 di ieri, per un totale di 23.531.023 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 76, contro gli 85 ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 26.802 i nuovi casi di Covid e 76 i morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ...