Chi poteva difendere Memo Remigi e perché proprio Sgarbi?

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022), dopo essere stato cacciato dalla trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno”, non verrà ricordato per le scuse più sentite per l’episodio del palpeggiamento del fondoschiena di Jessica Morlacchi. Mentre la vicenda ha suscitato l’indignazione dei più qualcuno a sorpresa però lo difende. Si tratta di Vittorio. “Hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro, la solita pacchettina sul culo, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’ che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia, goliardia”, sono state le parole di ...