Calcio | Milan; Pioli | entro Mondiali il più in alto possibile

(Di sabato 29 ottobre 2022) "Siamo partiti con l'obiettivo di finire il 13 novembre il più avantie superando il turno in Champions. Per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti. Essere in testa non so ...

"Il- aggiunge il croato sull'avversaria di domani - è una grande squadra. I rossoneri vivono un periodo di forma. E noi vogliamo fare una bella partita. Per sostituire Aina può esserci Singo, ...Essere in testa non so se sarà così determinante": lo dice il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. Una partita che Pioli definisce "stimolante". "E' una gara che ..."Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il momento della su ...L'allenatore granata è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i rossoneri di Pioli TORINO - Vigilia importante per il Torino di Juric, che dopo aver sbancato il campo dell'Ud ...